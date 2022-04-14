بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، عن تدمير ثلاثة أوكار تحتوي متفجرات في كركوك.

وقالت الشرطة في بيان، إن "أبطال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، تمكنوا أثناء تنفيذ الصفحة الثانية من عملية المطرقة الحديدية لتفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون، من العثور على ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية بداخلها عبوات ناسفة وقنابر هاون ومواد شديدة الإنفجار وأدوات تفجير".

وأضافت أن "قوة بإمرة قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر المطوري مكونة من الفوج الآلي وفوج مغاوير بالتعاون مع قوة مرتبة من الفرقة الثالثة والفرقة الآلية مع مفارز الإسناد (الهندسة - الطائرات المسيرة - المدفعية - الهاونات - الطبابة وبإسناد الجهد الاستخباري، شرعت من تنفيذ واجب تفتيش وتطهير قرى العواشرة والمبدد وابو ركبة ووادي زغيتون"، مشيرة الى أنه "تم اكمال الصفحة الثانية بعد التفتيش الدقيق ضمن الرقعة المراد تفتيشها والتي أسفرت عن تدمير 3 أوكار للعدو واتلاف 5 عبوات محلية الصنع".

وتابع البيان أنه "العثور على 15 كغم من مادة C4 شديدة الانفجار بالإضافة إلى أسلاك تفجير وملابس عسكرية ومواد غذائية وعدد وأواني للطبخ ومجموعة من الاصدارات والكتب التي تحث على الفتنة والطائفية".