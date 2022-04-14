العراق يعزي مصر في ضحايا حادث 'أسوان'

بغداد - ياسين صفوان - قدم العراق، اليوم الخميس، تعازيه الى مصر في ضحايا حادث "أسوان".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "تعبّر الحكومة العراقية عن عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصرى الشقيق وللقيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان جنوب مصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون".



ولفت البيان الى أن "الحكومة العراقية تنتهز هذه المناسبة للتعبير عن التضامن مع ذوي الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم، متمنين أن ينزل الباري عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر دوام الاستقرار والأمان".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مصرع 10 أشخاص، هم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، إثر تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان في جنوب مصر.