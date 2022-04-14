'يويفا' يحدد موعد مباراة أوكرانيا و إسكتلندا في الملحق الاوروبي

وقال الاتحاد في بيان ان "المباراة ستقام، في الأول من حزيران، وسيلتقي الفائز مع ويلز بعد 4 أيام أخرى على مكان في نهائيات 2022 في قطر.

وكان من المقرر إقامة هذه المباراة في "هامبدن بارك" في غلاسكو، في 24 آذار، لكنها تأجلت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتستضيف ويلز، التي تغلبت على النمسا 2/1 في الدور قبل النهائي، المباراة النهائية للملحق في ملعب كارديف سيتي في الخامس من حزيران.

وكان من المقرر أن تشارك روسيا في الملحق لكن الاتحادين الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" قررا تعليق مشاركتها في البطولات الدولية.

وتقام كأس العالم، في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول.

