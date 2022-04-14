الرئيس الإيراني يتطرق للوضع السياسي في العراق

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، عن رئيسي قوله إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد عراقا قويا وعزيزا وموحدا، معربا عن أمله بحدوث انفراج سياسي انطلاقا من ارادة ومصالح الشعب العراقي وذلك من خلال تعاون كل الاطراف السياسية الرئيسية في العراق".

وأشارت إلى أن رئيسي التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،وقال إن "العلاقات بين البلدين أوسع من أنها علاقات جوار متعارفة"، مشددا على ان "ايران عازمة على الارتقاء بهذه العلاقات الأخوية الى أعلى مستوى".

واضاف رئيسي أن "أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما ، ولن يستطيع الأعداء مطلقا المساس بهذه العلاقات".

وتابع: "إيران تدعم دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه ووحدة شعبه بجميع القوميات والأديان، والتي تمثل الارضية للحفاظ على استقرار العراق".

