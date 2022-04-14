نائب: شركة كيسون الهندسية متلكئة ويجب إنهاء التعاقد معها

وأظهرت وثيقة صادرة عن الكناني: "نود الاستيضاح حول تجديد الإجازة الاستثمارية الممنوحة للشركة، موضوع بحث الكتاب عن المشروع الاستثماري السكني المتعاقد عليه معها خاصة، وهي شركة متلكئة منذ العام 2013، ولذلك، نطلب تفسيرا قانونيا وما هي المدة القانونية التي استندت عليها وزارتكم لتجديد العقد والإجازة الاستثمارية، وعلى أي سند من القانون تم استنادكم بالإيعاز إلى هيئة استثمار بغداد حول تجديد الإجازة الاستثمارية المرفقة طياً".وأضاف الكناني: "وبسبب تلكؤها كان من المفترض وضمن القانون وبحسب المادة (14 سابعاً) التي تنص على الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع.. على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر، أن يتم إيقاف الإجراءات وسحب الإجازة وإنهاء التعاقد".

وتابع قائلاً: "وبموجب الصلاحية الممنوحة لنا ومن خلال دورنا الرقابي نطالب بإيقاف كافة الإجراءات لحين بيان الأسباب الموجبة".