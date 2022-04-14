انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية مستذكرا جريمة الانفال: ‏التكاتف لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، جريمة الانفال، فيما دعا إلى التكاتف بين أبناء الوطن لمنع تكرار المآسي.