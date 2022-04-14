انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية مستذكرا جريمة الانفال: التكاتف لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، جريمة الانفال، فيما دعا إلى التكاتف بين أبناء الوطن لمنع تكرار المآسي.
وقال صالح في تدوينه، "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان، هُجّر الآلاف واُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم لم يرتضوا الظلم والجور".
وأضاف أن "التكاتف لمنع تكرار المآسي وانصاف الضحايا وتحقيق العدالة هو أعظم تقدير للشهداء".