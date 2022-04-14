انت الان تتابع خبر الغبار يعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن الطقس سيشهد تصاعداً للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتساقط أمطار بالأخيرة اليوم وغداً.

