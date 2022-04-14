القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بالسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب إجرام المنصور التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( ٤ ) إرهاب، وتم تدوين أقوال المتهم وعرضها على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق المادة المذكورة وارسال المتهم إلى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".

واضاف البيان ان "مفارز المديرية نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ومتهمين آخرين بتزوير مستمسكات رسمية ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الاجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واضاف انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".