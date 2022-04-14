الحكيم يوجه رسالة إلى 'شركاء المشهد السياسي'

بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، رسالة إلى شركاء العملية السياسية، من أجل التمسك بالمسار الديمقراطي.



وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "في ذكراها الأليمة الرابعة والثلاثين تعتبر جريمة الأنفال سيئة الصيت إحدى أبشع الجرائم التي قاساها شعبنا العراقي على مدى عقود الحكم الديكتاتوري المباد، حيث تعرض شعبنا الكردي تحت طائلتها إلى صنوف عذابات القهر والتنكيل والتشريد والمقابر الجماعية ومصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي والبساتين والمزارع".



وأضاف: "نقف إجلالا لضحايا هذه الفاجعة، ولضمان عدم عودة هذه المآسي والمشاهد المروعة نحث شركاء المشهد السياسي على التمسك بالمسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي، والعمل على ترسيخه وتجذيره من خلال توحيد الصفوف والتعالي على المصالح الفئوية والحزبية وتحقيق تطلعات الشعب من شماله إلى جنوبه".

