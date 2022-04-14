انت الان تتابع خبر من المقبلات الصحية والمنعشة... طريقة تحضير الجاجيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجاجيك من المقبلات الصحية والسهلة والمنعشة التي يمكنك تزيين بها مائدتك في المناسبات المختلفة لا سيما في شهر رمضان المبارك.