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وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية".

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية وصلوا الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية التي تنفذها وحدات القوات الخاصة للجيش العراقي في منطقة وادي الشاي وكذلك وحدات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب كركوك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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