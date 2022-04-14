وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية".