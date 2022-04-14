انت الان تتابع خبر وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية".
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نائب العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطه الاتحادية وصلوا الى قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك للاطلاع على عملية "المطرقة الحديدية التي تنفذها وحدات القوات الخاصة للجيش العراقي في منطقة وادي الشاي وكذلك وحدات جهاز مكافحة الارهاب في منطقة وادي زغيتون جنوب كركوك".