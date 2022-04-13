الزاملي بشأن أزمة الكهرباء: نتطلع لإعادة تفعيل اتفاقية سيمنز

وقال مكتب الزاملي في بيان، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب بحث في مكتبه اليوم الاربعاء مع السفير الالماني لدى العراق مارتن ييغر والوفد المرافق له سُبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة".واشار الزاملي الى "اهمية العمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين عبر ادخال اكبر قدر ممكن من الشركات الالمانية التي تتمتع بسمعة طيبة ورصينة داخل السوق العراقية"، مبيناً ان "العراق يمتلك فرص واعدة خلال الفترة الحالية في قطاعات اقتصادية مختلفة بينها الصناعة والزراعة والكهرباء والقطاع الخاص".

واضاف أن "الدولة اليوم عازمة على الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط عالمياً للمضي نحو تنشيط الخارطة الاستثمارية وتطوير الجانب الصناعي والزراعي".



وأشار أن "ذلك يفتح الباب واسعاً امام الشركات الألمانية للدخول بقوة للعمل ضمن هذه الاطر"، معرباً عن "تطلع العراق لاعادة تفعيل الاتفاقية مع شركة "سيمنز" لحسم ازمة الكهرباء فضلا عن تكثيف التنسيق لإبرام اتفاقيات جديدة وفاعلة بين الجانبين .