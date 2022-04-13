في النجف.. النزاهة تضبط مخالفات بقيمة ملياري دينار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط مخالفات في مشروع بقيمة ملياري دينار في محافظة النجف.



وقالت النزاهة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، كشف عن مخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشاريع بقيمة ملياري دينار"، مُبيّنةً "تنفيذ مشاريع تجهيز طواقم السحب لمديريَّة المجاري في المحافظة على شكل لجنة "تنفيذ أمانة"؛ لغرض التهرُّب من تعليمات المُناقصة العامَّة".

وأضافت أنَّ "الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ منفصلتين في مُديريَّة بلديَّة النجف، أسفرت أولاهما عن إيقاف عمليَّة تجاوزٍعلى عقارٍ عائدٍ للدولة من قبل أحد المُواطنين بدعوى إنشاء محطة وقودٍ بحجة وجود محضرٍ بتسليم الأرض له"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال التدقيق التي قام بها الفريق بيَّنت أنَّ محضر التسليم يخصُّ عقاراً آخر وليس العقار المُتجاوز عليه، فضلاً عن عدم وجود موافقاتٍ أصوليَّةٍ من الدوائر المعنيَّة؛ لغرض إنشاء محطة وقودٍ".

وأوضحت أنَّ "عمليَّة الضبط الأخرى المُنفَّذة في مُديريَّة بلديَّة النجف تمَّت بناءً على كتاب أحد أعضاء مجلس النوَّاب، إذ تمَّ الانتقال إلى وحدة الإيجارات في المُديريَّة وضبط الأوليَّات الخاصَّة بعقد المُساطحة على مُتنزَّه حي الوفاء؛ بالرغم من صرف مبلغ 350 مليون دينارلإنشائه؛ كون المُتنزَّه يقع في مكانٍ غير مُلائمٍ؛ الأمر الذي أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام بقيمة المبالغ المصروفة لإنشائه بعد إحالته للاستثمار من قبل مُديريَّة بلديَّة المحافظة".