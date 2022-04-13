روسيا تسجل اعلى مستوى للتضخم في 20 عاما

وحذر البنك المركزي، اليوم، من أن "التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلا إن تقلب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي".

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي "روستات" اليوم أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 بالمئة في الأسبوع المنتهي في الثامن من نيسان من 0.99 بالمئة في الأسبوع السابق، مما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 بالمئة".



وفي آذار، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 بالمئة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير كانون الثاني 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين.

قال أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية، اليوم، إن "التضخم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 بالمئة هذا العام، وتوقع محللون أن "يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 بالمئة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999".

