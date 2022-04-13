واشنطن تحذر بكين بسبب موسكو

وقالت يلين في خطاب أمام "مجلس الأطلسي" إن سياسة بكين تجاه روسيا يمكن أن تهدد استعداد دول للتعاون وإقامة تبادلات تجارية معها، معربة عن "قلقها البالغ" من تصرفات روسيا وتأثيرها على أسعار الغذاء في العالم، مبينة أن وضع الاقتصاد العالمي يعتمد على مسار الحرب الروسية على أوكرانيا.وأضافت، أنه يمكن لروسيا إنهاء هذه الحرب "غير الضرورية" في المدى القريب ويمكن احتواء تأثيراتها، معتبرة روسيا أخرجت نفسها من النظام المالي العالمي عندما قررت غزو أوكرانيا.

وأضافت: "سنعمل مع شركائنا لدفع موسكو أكثر باتجاه العزلة الاقتصادية والمالية والاستراتيجية." مؤكدة أن "النهج متعدد الأطراف" الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن "مكننا من فرض تكاليف كبيرة على روسيا".

وحذرت يلين من أن الارتفاع الذي يشهده العالم في أسعار السلع حاليا يشكل تهديدا على أمن الطاقة والغذاء.

