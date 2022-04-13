بريطانيا تحدث مخابئ عسكرية لتخزين أسلحة نووية أمريكية

وقالت الصحيفة البريطانية إنه "في طلب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لميزانية الدفاع لعام 2023، تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان التي يجري فيها الاستثمار في البنية التحتية وبمواقع تخزين "الأسلحة الخاصة"، إلى جانب بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، وهي البلدان التي تخزن فيها الولايات المتحدة ما يقدر بـ100 قنبلة نووية B61".وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS)، في تقرير له حول طلب الميزانية، إنه "يعتقد أن الموقع البريطاني الذي يجري تحديثه، هو القاعدة الجوية الأمريكية في "لاكنهيث" (RAF Lakenheath)، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق لندن".

وأفادت "الغارديان" بأن "الولايات المتحدة سحبت قنابل B61 من قاعدتها في لاكنهيث عام 2008، وهو ما مثل نهاية نحو نصف قرن من الاحتفاظ بمخزون نووي أمريكي في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه وفي وقت سحب هذه القنابل، كان ينظر إليها على أنها "عفا عليها الزمن عسكريا"، وكانت هناك آمال أكبر في نزع السلاح من قبل القوى النووية".