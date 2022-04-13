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تابعوا في نشرة السومرية.. أزمة الوقود وخلافات السياسة وملف البطالة

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بغداد - ياسين صفوان - = استمرار الخلافات يهدد بحل البرلمان , والإطار يعلن ارتفاع نوابه الى نصف زائد واحد.
= من البصرة الى بغداد .. تحشيد شعبي للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع والانسداد السياسي.

= محطات الوقود الأهلية توصد أبوابها أمام المواطنين , ووزارة النفط في مرمى الاتهامات.

= أزمة البطالة تفتك بالمجتمع الكربلائي , والرياح العالية تعري المشاريع الخدمية في صلاح الدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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