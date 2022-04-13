انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. أزمة الوقود وخلافات السياسة وملف البطالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = استمرار الخلافات يهدد بحل البرلمان , والإطار يعلن ارتفاع نوابه الى نصف زائد واحد.

= من البصرة الى بغداد .. تحشيد شعبي للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع والانسداد السياسي. = محطات الوقود الأهلية توصد أبوابها أمام المواطنين , ووزارة النفط في مرمى الاتهامات. = أزمة البطالة تفتك بالمجتمع الكربلائي , والرياح العالية تعري المشاريع الخدمية في صلاح الدين.

