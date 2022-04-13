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انت الان تتابع خبر حكيم شاكر: الاخطاء امام مومباي لن تتكرر والفوز على الشباب ليس مستحيلا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-13 | 16:22
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أكد المدير الفني لنادي لقوة الجوية حكيم شاكر ، اليوم الأربعاء، إن الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة أمام مومباي الهندي، لن تتكرر في مواجهة الغد أمام الشباب السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وقال شاكر في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه أمام الشباب: "المباراة المقبلة ستكون مع منافس عنيد، وتاريخه ونتائجه تحتم علينا النظر إليه بعين الاعتبار، المباراة صعبة وليست مستحيلة، ونعرف نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس".
واضاف: "الفريقان يمتلكان نفس الطموح المتمثل في البحث عن نقاط المباراة ولا شيء مستحيل في كرة القدم".
وختم شاكر تصريحاته: "اللياقة البدنية تختلف من فريق إلى آخر في هذه المجموعة، ونحن لم نخض أي مباراة لمدة 33 يوما، والآن نفقد 4 لاعبين من أهم عناصرنا لأسباب مختلفة".
واضاف: "الفريقان يمتلكان نفس الطموح المتمثل في البحث عن نقاط المباراة ولا شيء مستحيل في كرة القدم".
واشار شاكر الى أن "الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة لن تتكرر أمام فريق الشباب وأملنا كبير بتقديم مباراة كبيرة، سنلعب بأسلوب نتمكن به من إيقاف الفريق المنافس والظفر بنقاط المباراة".
وختم شاكر تصريحاته: "اللياقة البدنية تختلف من فريق إلى آخر في هذه المجموعة، ونحن لم نخض أي مباراة لمدة 33 يوما، والآن نفقد 4 لاعبين من أهم عناصرنا لأسباب مختلفة".
المحرر: سعد أحمد
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