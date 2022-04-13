اخبار العالم / اخبار العراق

عصير التمر الهندي الطبيعي... طرق عديدة لتحضيره!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر عصير التمر الهندي الطبيعي... طرق عديدة لتحضيره! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المقادير:

- كوب من التمر الهندي (صبَّار) مخصص للشراب

- 8 أكواب من الماء

- ملعقة كبيرة من ماء الورد

-       سكر حسب الرغبة

-       ثلج مجروش

 

طريقة التحضير:

-       وضع التمر الهندي في قدر وإضافة الماء إليه

-       رفع القدر على النار وتركه حتى يغل

-       تغطية القدر وترك التمر الهندي حتى ينقع جيداً ويذوب

-       تصفية الخليط للتخلص من الشوائب والنواة

-       إضافة السكر إلى الشراب بالإضافة إلى ماء الورد والثلج المجروش

 

 

 

الكركديه والتمر الهندي

المقادير:

-       كوب من التمر الهندي

-       كوب من الكركديه

-       كوب ونصف من السكر

-       لتران من الماء

 

طريقة التحضير:

-       وضع التمر الهندي والكركديه والماء والسكر في قدر من الستانلس ستيل

-       خلط المكوّنات جيداً حتى يذوب السكر

-       رفع القدر على نار متوسطة، وتركه يغلي بهدوء لخمس دقائق

-       ترك الخليط في القدر، ووضعه في الثلاجة لساعات

-       تصفية الشراب بمصفاة ناعمة وإضافة المزيد من الماء بحسب الطعم والتركيز المرغوب

-       -يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج

 

 

الزنجبيل و التمر الهندي

المقادير:

-       صندوق من قرون التمر الهندي الطازجة (حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من معجون التمر الهندي)

-       ربع كوب من رحيق جوز الهند أو شراب القيقب

-       6 أكواب من الماء الفاتر

-       ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

-       قطعة من الزنجبيل أو ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحو

 

طريقة التحضير:

-       إزالة قمم التمر الهندي البنية باليد وإزالة الساق من اللب

-       وضع لب التمر الهندي في وعاء عميق عازل للحرارة

-       وضع الماء الفاتر فوق التمر الهندي وتركه منقوع لمدّة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يلين

-       صب منقوع التمر الهندي في إبريق الخلاط و إضافة الزنجبيل إليه

-       تشغيل الخلاط لطحن المكونات

-       ترك الخليط لحوالي 15 دقيقة لتترسب البذور في قاع الخلاط

-       وضع قطعة قماش على وعاء، ثمّ صب عصير التمر الهندي فوقها وتصفية العصير

-       تحلية العصير برحيق جوز الهند والفانيلا

-       يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا