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انت الان تتابع خبر عصير التمر الهندي الطبيعي... طرق عديدة لتحضيره! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - المقادير:
- كوب من التمر الهندي (صبَّار) مخصص للشراب
- 8 أكواب من الماء
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
- سكر حسب الرغبة
- ثلج مجروش
طريقة التحضير:
- وضع التمر الهندي في قدر وإضافة الماء إليه
- رفع القدر على النار وتركه حتى يغل
- تغطية القدر وترك التمر الهندي حتى ينقع جيداً ويذوب
- تصفية الخليط للتخلص من الشوائب والنواة
- إضافة السكر إلى الشراب بالإضافة إلى ماء الورد والثلج المجروش
الكركديه والتمر الهندي
المقادير:
- كوب من التمر الهندي
- كوب من الكركديه
- كوب ونصف من السكر
- لتران من الماء
طريقة التحضير:
- وضع التمر الهندي والكركديه والماء والسكر في قدر من الستانلس ستيل
- خلط المكوّنات جيداً حتى يذوب السكر
- رفع القدر على نار متوسطة، وتركه يغلي بهدوء لخمس دقائق
- ترك الخليط في القدر، ووضعه في الثلاجة لساعات
- تصفية الشراب بمصفاة ناعمة وإضافة المزيد من الماء بحسب الطعم والتركيز المرغوب
- -يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج
الزنجبيل و التمر الهندي
المقادير:
- صندوق من قرون التمر الهندي الطازجة (حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب من معجون التمر الهندي)
- ربع كوب من رحيق جوز الهند أو شراب القيقب
- 6 أكواب من الماء الفاتر
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا
- قطعة من الزنجبيل أو ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحو
طريقة التحضير:
- إزالة قمم التمر الهندي البنية باليد وإزالة الساق من اللب
- وضع لب التمر الهندي في وعاء عميق عازل للحرارة
- وضع الماء الفاتر فوق التمر الهندي وتركه منقوع لمدّة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يلين
- صب منقوع التمر الهندي في إبريق الخلاط و إضافة الزنجبيل إليه
- تشغيل الخلاط لطحن المكونات
- ترك الخليط لحوالي 15 دقيقة لتترسب البذور في قاع الخلاط
- وضع قطعة قماش على وعاء، ثمّ صب عصير التمر الهندي فوقها وتصفية العصير
- تحلية العصير برحيق جوز الهند والفانيلا
- يُقدّم بارداً مع مكعبات الثلج