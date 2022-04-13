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انت الان تتابع خبر قرية بريطانية يهجرها أهلها ويقطنها السياح (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصبحت قرية ساحلية شهيرة في المملكة المتحدة مقصدا للغرباء، الذين اشتروا غالبية منازلها وعقاراتها من سكانها الأصليين.
وارتفعت أسعار المنازل في تلك المنطقة، جراء الإقبال الكبير للسياح عليها، ما أدى إلى عدم تمكن الشباب من السكان الأصليين من الاستثمار في سوق العقارات بالمنطقة.
وتعد قرية "خليج روبن هود" من أبرز المناطق في مقاطعة "يوركشاير" التي سيطر عليها السياح، وتحظى القرية بشعبية كبيرة في صناعة صيد الأسماك.
ويقطن أهالي "خليج روبن هود" في 5 عقارات فقط، بينما باتت بقية العقارات ملكا للسياح.
وقالت سيدة تعيش في بلدة "خليج روبن هود" منذ ستينيات القرن الماضي: "أصبحت القرية أشبه بمتحف، ولا يوجد الآن أسر شابة ولا أطفال، وكل من يملك عقارا فيها يريد أن تكون نقطة جذب سياحية".
وأوضحت السيدة، التي لم تكشف عن هويتها، أن "بيع العقارات في القرية، أظهر انقساما بين السكان الأصليين والمقيمين الجدد من السياح".
ويشتكي السكان الأصليون من غلاء العقارات في قريتهم، ما سمح للغرباء القادمين من لندن أو من أي مكان آخر تحمل تكاليفها، بينما هم لا يستطيعون تحملها، ما يدفعهم إلى تركها نهائياً.
وتسببت هجرة سكان القرية بندرة الأشخاص المؤهلين للمساعدة في إدارة المتاجر والمطاعم فيها.
كما أدت سيطرة السياح على القرية إلى التسبب بازدحام شديد للسيارات عند مدخل القرية خلال الموسم السياحي وأيام العطل السنوية.