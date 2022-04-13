عرض 'مكافأة ضخمة' للوصول لمنفذ هجوم نيويورك

ونشر مدير التحقيقات في شرطة نيويوك جيمس إيسيغ، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، تضمنت ملصقا عن مكافأة تصل إلى 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على منفذ الهجوم.

وجاء في الملصق: "جائزة تصل إلى 50 ألف دولار، لقاء أي معلومات تخص هجوم إطلاق النار" في مترو حي بروكلين بمدينة نيويورك.



واحتوى "على معلومات بشأن الهجوم الذي أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى، خاصة مع استخدام المهاجم لقنابل دخانية.

واوضح الملصق إن "الهجوم تسبب في إصابة 10 أشخص بجروح خطيرة".

