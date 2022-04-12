أمريكا ترسل حاملة طائرات إلى قبالة شبه الجزيرة الكورية

وذكر المسؤول أن المجموعة في بحر اليابان، لإجراء تدريبات مع القوات اليابانية لطمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أميركيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض في الأيام المقبلة.



وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي يتم فيها إرسال مجموعة حاملة الطائرات إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان؛ ففي ذلك العام، تم إرسال حاملات الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" و"تيودور روزفلت" و"نيميتز" ومجموعاتها الهجومية متعددة السفن في استعراض للقوة على خلفية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية.