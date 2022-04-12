الرافدين يقرر شمول هذه الفئة بسلفة الـ 25 مليوناً – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، بشمول المتقاعد المستفيد بالسلف التي تصل إلى 25 مليون دينار.



وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر شمول كل من لديه هوية تقاعدية بضوابط منح السلف التي تبدأ من خمسة ملايين وحتى 25 مليوناً، شرط ان تكون رواتبهم موطنة لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية".



وأشار إلى أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات".

