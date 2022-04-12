قائد شرطة بابل يصدر توجيهاً جديداً

وقالت شرطة بابل في بيان، إن "قائد شرطة بابل أمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي في المحافظة".

وكان مصدر أمني أفاد، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق مكتب رجل الدين "محمود الصرخي" في محافظة بابل.وتظاهر العشرات من المواطنين، امس الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.