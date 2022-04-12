انت الان تتابع خبر قائد شرطة بابل يصدر توجيهاً جديداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدر قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي، الثلاثاء، توجيهاً يخص الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع رجل الدين محمود الصرخي.
وقالت شرطة بابل في بيان، إن "قائد شرطة بابل أمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لاتباع الصرخي في المحافظة".
وكان مصدر أمني أفاد، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق مكتب رجل الدين "محمود الصرخي" في محافظة بابل.
وتظاهر العشرات من المواطنين، امس الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.
وتظاهر العشرات من المواطنين، امس الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.