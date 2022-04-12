متظاهرون يحرقون مكتب 'الصرخي' في بابل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بقيام متظاهرين بحرق مكتب رجل الدين "محمود الصرخي" في محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين اقدموا قبل قليل على حرق مكتب الصرخي في منطقة القاسم بمحافظة بابل".

وتظاهر العشرات من المواطنين، امس الاثنين، أمام مكاتب "الصرخية" في بابل والناصرية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.