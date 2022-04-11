الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل جنوب شرقي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة الورق في منطقة الكمالية جنوب شرق بغداد عصر هذا اليوم".

وبينت، أنه "أحاطت فرق اطفاء الدفاع المدني الجزء المحترق من المعمل وابعدت انتشار النيران الى الخزين الورقي الهائل من الرولات، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".



وأضافت، أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل".