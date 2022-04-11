شغل في العالي: المواجهة بدأت!

بغداد - ياسين صفوان - تصدر مسلسل "شغل في العالي" الترند على تويتر المصري بعد عرض الحلقة التاسعة من العمل.

وشهدت هذه الحلقة تطوّرًا جديدًا في الأحداث إذ تواجه الممثلة فيفي عبده زوج شيرين رضا السابق "محمد المرزبان" أمام المستشفى بعد خروج ابن فيفي عبده منها. أمّا شيرين رضا فتحاول في الحلقة ان تخطط للتخلص من طليقها حتى لا يكشف أمرها وأمر شركتها أمام حبيبها الجديد.

وانهالت تعليقات مشاهدي المسلسل الذين أثنوا على الأداء الطريف والطبيعي للأبطال. واشاروا إلى أن العمل ليس "كوميديا" تقليديّة لأنه يحمل رسائل معيّنة من خلال طرح قضايا هامّة في المجتمع.

ومسلسل "شغل عالي" من بطولة شيرين رضا، ومروان يونس، وعدد كبير من النجوم بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي. والقصة من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

وفي عدد من المفارقات الكوميدية، تدور أحداثه بشكل أساسي حول فيفي عبده وشيرين رضا وهما الصديقتان اللتان يجمعهما الانتقام من الرجال ليعود الوقوع بحب الشخص نفسه ليفرّقهما.

ويعرض المسلسل يوميًّا الساعة 6:50 مساءً على شاشة السومرية.

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