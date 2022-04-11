انت الان تتابع خبر خام برنت نحو رقم هابط لم يسجل منذ 3 أسابيع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الخام العالمي دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس/آذار الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.63% إلى 93.71 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.36% إلى 98.30 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة دون مستوى 98 دولارا للبرميل عند 97.73 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.36% إلى 98.30 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة دون مستوى 98 دولارا للبرميل عند 97.73 دولار للبرميل.