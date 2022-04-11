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خام برنت نحو رقم هابط لم يسجل منذ 3 أسابيع

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الخام العالمي دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس/آذار الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.63% إلى 93.71 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.36% إلى 98.30 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت عقود الخام العالمي قراءة دون مستوى 98 دولارا للبرميل عند 97.73 دولار للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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