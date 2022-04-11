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انت الان تتابع خبر طقس العراق.. الأنواء الجوية تتوقع موعداً قريباً لانخفاض درجات الحرارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مشيرةً إلى أن طقس اليوم سيشهد تصاعداً للغبار بفعل حركة الرياح، ودرجات الحرارة ستنخفض بدءاً من يوم غد الثلاثاء.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها الخليج 365، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وحركة الرياح ستتسبب بتصاعد الغبار في بعض الأماكن".
وأشارت إلى أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون يوم غد الثلاثاء وما بعده، صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".
وأشارت إلى أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون يوم غد الثلاثاء وما بعده، صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".
أدناه الجداول الكاملة لتوقعات الطقس: