انت الان تتابع خبر بالفيديو: احتجاجات على رفع اسعار النفط الاسود‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر المئات من اصحاب معامل الاسفلت والعاملين فيها احتجاجاً على رفع اسعار النفط الاسود, فيما حملوا وزير النفط مسؤولية ذلك مؤكدين وجود فساد كبير داخل اروقة الوزارة.

بقرار غير مدروس كما يصفه المحتجون هنا، قامت وزارة النفط برفع اسعار النفط الاسود على اصحاب معامل الاسفلت، قرار يراه اصحاب المعامل والعمال بانه جاء على خلفية فساد يجتاح اروقة الوزارة يتمثل بكومشنات وعمولات تبدأ تعاملاتها من رأس الهرم متمثلا بالوزير ومن ثم الادنى.



يقول المحتجون هنا ان رفع اسعار النفط الاسود من قبل الوزارة المعنية سيؤدي الى تعطيل عمل معامل الاسفلت وبالتالي تسريح الاف العمال وانهاء عملهم بصورة نهائية، مطالبين الحكومة بضرورة التدخل العاجل ووضع الحلول حفاظا على ارزاق هذه الشريحة.

يذكر ان وزارة النفط اقدمت على رفع اسعار النفط الاسود للمرة الثالثة، وهو امر يراه مختصون بانه استهداف واضح للصناعة المحلية ومحاولة لوضع العراقيل امام تطورها.