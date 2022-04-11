انت الان تتابع خبر توضيح هام من القضاء بشأن الإفراج عن 'رافع العيساوي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اوضح رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، اليوم الاثنين، ان بعض وسائل الاعلام تداولت معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي.
وقال الجابري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بأكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لايزال مصيرها مجهول".
وتابع، "كما ان المتهم المذكور مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".