توضيح هام من القضاء بشأن الإفراج عن 'رافع العيساوي'

وقال الجابري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بأكمال الاجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لايزال مصيرها مجهول".

وتابع، "كما ان المتهم المذكور مطلوب عن قضايا اخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة".