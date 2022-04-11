سعد الصغير ينهار بالبكاء ويرجو الله بإعانته على الاعتزال (فيديو)

وخلال إذاعة الجزء الثاني من حلقته أمس الأحد، ببرنامج "سابع سما" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ، طلبت مقدمة البرنامج من سعد الصغير توجيه رسالة لربنا يطلب منه السماح من ذنب ما يفعله، ليدخل في حالة هستيرية من البكاء قائلاً: "أنا كل مرة أغلط بقولك سامحني اغفر لي يارب".وأضاف المطرب المصري باكياً: "كنت بموت والأطباء قالوا خلاص مات وقتها قلت خلاص يا رب لو قومت من الحالة دي هعتزل الغناء ومش هغني تاني.. ولكن للأسف أنقذني ورجعت غنيت تاني.. يا رب سامحني وارزقني بالصحبة الطيبة التي تعيني على اعتزال هذه المهنة".

وفي الجزء الأول من لقاء سعد الصغير الذي أذيع مساء السبت، قال إنه يعتبر الغناء وسيلة ترفيه وأنه قدم أغاني كلماتها لا ترضي الله.



