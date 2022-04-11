الرافدين يطلق سلفة 50 مليوناً لهذه الفئات - عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر منح سلفة 50 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف حصرا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".

وأوضح، ان "السلف تبدأ من خمسة ملايين دينار وحتى 50 مليونا وبفائدة خمس بالمئة ومدة التسديد خمس سنوات".



ولفت البيان الى ان "التقديم على السلف يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".