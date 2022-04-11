تحديد نظام غذائي يقلل خطر الإصابة بمرض السكري

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بغداد - ياسين صفوان - خلص بحث جديد نشر في مجلة الرابطة الأوروبية حول مرض السكري إلى أن الأطعمة النباتية، تفضي لانخفاض مخاطرالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والوقاية منه.

تهدف الدراسة التي أجراها البروفيسور "فرانك هو" في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي، مدرسة تشان للصحة العامة في بوسطن، إلى تحديد ملامح المستقلب المتعلقة بالنظم الغذائية النباتية المختلفة والتحقيق في الارتباطات المحتملة بين هذه الملفات الشخصية وخطر تطوير مرض السكر من النوع الثاني.



وأوضح الخبراء أن المستقلب هو مادة تستخدم أو تنتج عن العمليات الكيميائية في كائن حي وتتضمن عددا كبيرا من المركبات الموجودة في الأطعمة المختلفة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة معقدة من الجزيئات التي يتم إنشاؤها أثناء تكسير هذه المركبات وتحويلها لاستخدامها من قبل الجسم.

وتعني هذه الاختلافات في التركيب الكيميائي للأطعمة أن النظام الغذائي للفرد يجب أن ينعكس في ملفه الغذائي، وأدت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال التنميط الأيضي عالي الإنتاجية إلى دخول حقبة جديدة من الأبحاث التغذوية. ويتم تعريف الأيض على أنه التحليل الشامل وتحديد جميع المستقلبات المختلفة الموجودة في العينة البيولوجية.

تصير الأبحاث إلى تضاعف الانتشار العالمي لمرض السكري من النوع 2 لدى البالغين أكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عقدين، مع زيادة الحالات من حوالي 150 مليونا في عام 2000 إلى أكثر من 450 مليونا في عام 2019 ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 700 مليون في عام 2045.

يزداد العبء الصحي العالمي من T2D بسبب المضاعفات العديدة الناشئة عن المرض، سواء الأوعية الدموية الكبيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأوعية الدموية الدقيقة، التي تتلف الكلى والعينين والجهاز العصبي.

وينتج وباء السكري في المقام الأول عن النظم الغذائية غير الصحية، وزيادة الوزن أو السمنة، والاستعداد الوراثي، وعوامل أخرى تتعلق بنمط الحياة مثل عدم ممارسة الرياضة.

ربطت البحوث الجديدة النظم الغذائية القائمة على النباتات، وخاصة تلك الغنية بالأطعمة عالية الجودة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، بانخفاض خطر الإصابة بـ T2D.

وبهدف فهم الآليات الأساسية المعنية بالدراسة الجديدة، أجرى الخبراء تحليلا لعينات بلازما الدم والمدخول الغذائي لـ 10684 مشاركا من ثلاث مجموعات مستقبلية "دراسة صحة الممرضات، دراسة صحة الممرضات 2 ودراسة متابعة المهنيين الصحيين). أكمل المشاركون في الدراسة استبيانات تكرار الطعام والتي تم تسجيلها وفقا لالتزامهم بثلاث أنظمة غذائية نباتية: مؤشر النظام الغذائي النباتي الشامل (PDI) ، ومؤشر النظام الغذائي الصحي القائم على النبات (hPDI) ، والنبات غير الصحي مؤشر النظام الغذائي القائم(uPDI). واستندت مؤشرات النظام الغذائي إلى ما يتناوله الفرد من 18 مجموعة غذائية: الأطعمة النباتية الصحية (الحبوب الكاملة، والفواكه ، والخضروات ، والمكسرات ، والبقوليات ، والزيوت النباتية ، والشاي / القهوة)، الأطعمة النباتية غير الصحية (الحبوب المكررة ، عصائر الفاكهة، البطاطس، المشروبات المحلاة بالسكر، والحلويات) ، والأطعمة الحيوانية (الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك، المأكولات البحرية واللحوم والأطعمة الحيوانية المتنوعة). وميّز الفريق بين الأطعمة النباتية الصحية وغير الصحية بحسب ارتباطها بالنوع الثاني من السكر ، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان، وحالات أخرى، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم. قام الباحثون باختبار عينات الدم المأخوذة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في المرحلة المبكرة من الدراسات الثلاث المذكورة أعلاه لإنشاء درجات ملف تعريف مستقلب للمشاركين. ووجدت الدراسة أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يصابوا بالنوع الثاني من السكر، فإن أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض أثناء المتابعة لديهم كمية أقل من الأطعمة النباتية الصحية، فضلا عن درجات أقل في PDI و hPDI بالإضافة إلى ذلك ، كان متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم أعلى، وكانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، واستخدام أدوية ضغط الدم والكوليسترول، ولديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، وكانوا أقل نشاط بدني.

كشفت بيانات الأيض أن النظم الغذائية النباتية كانت مرتبطة بملفات مستقلبات متعددة فريدة، وأن هذه الأنماط تختلف اختلافا كبيرا بين النظم الغذائية الصحية وغير الصحية المعتمدة على النباتات.

وارتبطت نتائج بيانات المستقلب لكل من النظام الغذائي النباتي العام والنظام الغذائي النباتي بشكل عكسي بالإصابة بسكر النوع 2في مجموعة سكانية صحية بشكل عام، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم، وعوامل خطر الإصابة بمرض السكري، بينما لم يلاحظ أي ارتباط لـ نظام غذائي نباتي غير صحي. لذلك أشارت درجات ملف تعريف المستقلب الأعلى لـ PDI و hPDI إلى التقيد الوثيق بهذه الأنظمة الغذائية ووجود مخاطر أقل لتطوير السكر من النوع الثاني.

كشف تحليل إضافي أنه بعد ضبط مستويات تريغونيلين ، هيبورات ، إيزولوسين ، ومجموعة صغيرة من ثلاثي الجلسرين (TAGs) ، والعديد من المستقلبات الوسيطة الأخرى، اختفى الارتباط بين النظم الغذائية النباتية و T2D إلى حد كبير مما يشير إلى أنها قد تلعب دورا رئيسيا في ربط هذه الحميات بمرض السكري.

يوضح البروفيسور هو: "في حين أنه من الصعب استخلاص مساهمات الأطعمة الفردية لأنها تم تحليلها معًا كنمط ، فإن المستقلبات الفردية من استهلاك الأطعمة النباتية الغنية بالبوليفينول مثل الفواكه والخضروات والقهوة والبقوليات كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ نظام غذائي نباتي صحي وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ".

خلص المؤلفون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم الدور المفيد للأنظمة الغذائية النباتية الصحية في الوقاية من مرض السكري وتوفر رؤى جديدة للتحقيق المستقبلي.