انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تطلق نداءً للمواطنين: لا تترددوا بالإبلاغ عن هؤلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجهت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الاثنين، نداءً للمواطنين على خلفية قيام أحد الأشخاص بكتابة عبارة مطلوب عشائرياً على إحدى الشقق في مجمع بسماية السكني والقبض عليه.
ودعت القيادة في ندائها، "المواطنين كافة إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت، أنها "ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يحاول أن يمسّ او يهدد أمن وسلامـة المواطنيـن".
وأضافت، أنها "ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يحاول أن يمسّ او يهدد أمن وسلامـة المواطنيـن".