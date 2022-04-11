شرطة بغداد تطلق نداءً للمواطنين: لا تترددوا بالإبلاغ عن هؤلاء

ودعت القيادة في ندائها، "المواطنين كافة إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضافت، أنها "ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يحاول أن يمسّ او يهدد أمن وسلامـة المواطنيـن".

