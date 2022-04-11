كوريا الجنوبية ترفض طلباً من كييف لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

وقالت المصادر إن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، طلب دعما لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه أوك، في 8 أبريل الجاري. وقال مسؤول عسكري إن الوزير الأوكراني لم يذكر نظام دفاع جوي محدد.وذكرت المصادر أن الوزير سوه أكد موقف حكومة سيئول ضد تقديم أي أسلحة فتاكة.

وفي بيان صحفي عقب المكالمة، قالت وزارة الدفاع إنه خلال المكالمة الهاتفية، شرح الوزير سوه الجهود المبذولة على مستوى الوزارة لدعم الأسلحة غير الفتاكة، وأعرب الوزير ريزنيكوف عن امتنانه لدعم كوريا الجنوبية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وأعرب الوزير أيضا عن أمله في أن تراقب كوريا الجنوبية الوضع في أوكرانيا باستمرار مع تقديم المساعدات اللازمة.



وأفادت التقارير بأنه في بداية الشهر الماضي، أرسلت أوكرانيا رسالة رسمية تطلب فيها مساعدات عسكرية وإنسانية إلى جميع أنحاء العالم، وتم تضمين أسلحة فتاكة في العناصر المطلوبة للمساعدة.