الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

توج فريق الشرطة، بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، بعد تغلبه على منافسه الجيش بنتيجة (32-30)، اليوم السبت بقاعة نادي وسام المجد في العاصمة بغداد.

وقدم البطل ووصيفه مباراة مثيرة، شهدت أحداثها إثارة وندية متبادلة، قبل أن يحسمها حامل اللقب في آخر اللحظات وبفارق هدفين، ليتوج الشرطة باللقب تحت قيادة مدربه ظافر صاحب، الذي اعتمد على مجموعة من اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مؤخرا مع المنتخب العراقي في بطولة آسيا.

وشهد اللقاء الختامي حضور شخصيات رياضية ورسمية، يتقدمهم عدنان درجال وزير الشباب والرياضي، كما اكتظت القاعة بجماهير الشرطة، التي احتفت مع لاعبي فريقها بعد نيل اللقب الأغلى هذا الموسم.