زخم مروري شديد على 'سريع الدورة' بعد احتجاجات ضد رفع اسعار النفط

وأكد المصدر للسومرية نيوز، "وجود زخم مروري شديد على سريع دورة- بغداد جديدة وقطع جزئي مؤقت من محطة وقود اللؤلؤة باتجاه مدخل الدورة".

وأوضح، أن "الزخم المروري يأتي نتيجة لوجود تظاهرة امام مصفى الدورة".



وفي وقت سابق من اليوم، تظاهر أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط.