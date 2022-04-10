ابرزها احتجاجات مصفى الدورة.. انطلاق 6 تظاهرات وقطع جسر في بغداد

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "متظاهرين نظموا وقفة احتجاجية امام مجلس محافظة بغداد".

وفي سياق متصل، "نظم المحاضرين المستبعدين وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي".

الى ذلك، "تظاهر اصحاب المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مالية الهيئة".



واشار المصدر الى، ان "الفنانين والاعلاميين نظموا وقفة احتجاجية امام قصر العدالة الكرخ في العاصمة بغداد".

وفي سياق ذي صلة، "نظم عمال شركة اكاي تظاهرة امام مقر الشركة".

وأضاف المصدر، أن " أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها نظموا بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد تظاهرات، احتجاجا على رفع أسعار النفط"، مبينا ان "القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين من الدورة باتجاه الكرادة".

