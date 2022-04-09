حريق يسفر عن انفجار اعتدة داخل مقر فرقة العباس القتالية في كربلاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل ميرة الفوج القتالي اللواء الثالث فرقة العباس في الرزازة بمحافظة كربلاء المقدسة".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت موقع الحادث"، مشيرا الى "وجود انفجار اعتدة في ضمن الموقع".

