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حريق يسفر عن انفجار اعتدة داخل مقر فرقة العباس القتالية في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل مقر فرقة العباس القتالية في محافظة كربلاء المقدسة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل ميرة الفوج القتالي اللواء الثالث فرقة العباس في الرزازة بمحافظة كربلاء المقدسة".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني وصلت موقع الحادث"، مشيرا الى "وجود انفجار اعتدة في ضمن الموقع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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