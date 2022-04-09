الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق 'مهول' في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محلات تجارية مخصصة لتجارة المواد الغذائية في سوق تكريت شارع الباشا تحديداً في محافظه صلاح الدين صباح هذا اليوم السبت الموافق التاسع من نيسان".وأضاف، أن "سبع فرق اطفاء طوقت وعزلت الحادث من عدة محاور وحالت دون اتساع النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى ارجاء السوق التجاري لتنهي اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشار البيان انه "وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

