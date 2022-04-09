اخبار العالم / اخبار العراق

ألفيس: فوزنا على ريال مدريد كان بمثابة إرسال رسالة بأن برشلونة عاد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ألفيس: فوزنا على كان بمثابة إرسال رسالة بأن عاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-09 | 11:20

ألفيس: فوزنا على ريال مدريد كان بمثابة إرسال رسالة بأن برشلونة عاد

255 مشاهدة

علّق البرازيلي داني ألفيس ظهير برشلونة، على انتصار البارسا أمام ريال مدريد بنتيجة 4-0، في الدور الثاني من .
وقال ألفيس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تعرض الفريق لانتقادات كثيرة لاحتفاله بالفوز في الكلاسيكو؟ لم نكن نحتفل فقط لأننا حققنا فوزًا في مدريد، لقد قالوا إن برشلونة يعامل الانتصار مثل اللقب".

وأضاف: "كنا نحتفل بأننا سحقناهم وبوصولي إلى 400 مباراة مع برشلونة، وبعودة الفريق.. لا يجب ترك جمهور مدريد يعتقد أننا كنا نحتفل بتسجيل 4 أهداف، لأننا في مرات أخرى سجلنا 5 أو 6... وكانت هذه النتيجة قليلة".

وتابع: "هل هناك شعور بالتفوق؟ هذا ما قلته.. عادت الأوقات وعادت الذكريات الجميلة. كنا نتجول في الملعب، وكنا جيدين في الكلاسيكو".

وواصل: "ماذا كانت النتيجة العادلة للمباراة؟ 0-6 بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا.. كانت فرص واضحة لفيران وأوباميانج وديمبلي".


وأكمل: "لكن مهلا، بالنسبة لنا هذه المباراة أكثر بكثير من مجرد انتصار، لقد كانت بمثابة إرسال رسالة بأن برشلونة عاد، وأننا قادرون على المنافسة مرة أخرى".

وختم: "عندما تعمل بشكل جيد، تحدث الأشياء الجيدة. لقد مرت 6 مباريات منذ أن تغلب برشلونة على ريال مدريد ولم يكن ذلك أمرًا طبيعيًا، لقد كنت تفعل شيئًا خاطئًا. لقد بعثنا برسالة إلى عالم كرة القدم بأن برشلونة عاد".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا