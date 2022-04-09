محافظة عراقية تسجل 207 حالات اختناق بسبب العاصفة الترابية

وقال المتحدث باسم الدائرة، عدي السلامي في حديث لـ الخليج 365، إن "صحة كربلاء سجلت 207 حالات احتناق بسبب العاصفة الترابية".

وأشار السلامي إلى أن "خمسة مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة الترابية".



وفي وقت سابق من اليوم، ذكر إعلام دائرة صحة النجف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مستشفيات المحافظة استقبلت 150 حالات اختناق إثر العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة".