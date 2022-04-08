أزمة الثقة السياسية واستمرار الانسداد وملف الجفاف في نشرة السومرية

= ازمة الثقة تعرقل المباحثات بين الاطار والتيار،، والسيادة يلتزم بحق الأغلبية الشيعية في قيادة الدولة.

= فأر يتسبب باصابة عشرة اشخاص في النجف.. والعاصفة الترابية تخطف حياة اربعة في صلاح الدين.

= الجفاف يهدد بنزوح الاف الاسر في ديالى،، ودعوات للحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية.