اخبار العالم / اخبار العراق

أزمة الثقة السياسية واستمرار الانسداد وملف الجفاف في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أزمة الثقة السياسية واستمرار الانسداد وملف الجفاف في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الانسداد السياسي يتعمق في البلاد.. مبادرة الاطار تسعى لتوحيد الكرد.. ولا مؤشرات لعقد جلسة انتخاب الرئيس.
= ازمة الثقة تعرقل المباحثات بين الاطار والتيار،، والسيادة يلتزم بحق الأغلبية الشيعية في قيادة الدولة.

= فأر يتسبب باصابة عشرة اشخاص في النجف.. والعاصفة الترابية تخطف حياة اربعة في صلاح الدين.

= الجفاف يهدد بنزوح الاف الاسر في ديالى،، ودعوات للحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا