انت الان تتابع خبر أزمة الثقة السياسية واستمرار الانسداد وملف الجفاف في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الانسداد السياسي يتعمق في البلاد.. مبادرة الاطار تسعى لتوحيد الكرد.. ولا مؤشرات لعقد جلسة انتخاب الرئيس.
= ازمة الثقة تعرقل المباحثات بين الاطار والتيار،، والسيادة يلتزم بحق الأغلبية الشيعية في قيادة الدولة.
= فأر يتسبب باصابة عشرة اشخاص في النجف.. والعاصفة الترابية تخطف حياة اربعة في صلاح الدين.= الجفاف يهدد بنزوح الاف الاسر في ديالى،، ودعوات للحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية.