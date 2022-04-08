العراق وإيران يناقشان ملف مفاوضات فيينا

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الجمعة، إن حسين بحث "في إتصال هاتفيّ مع نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول مجموعة من القضايا التي تهم العلاقات الثنائيَّة الإقليميَّة والعالميَّة، وأكَّد الجانبان على ضرورة اللقاء في أقرب فرصه ممكنه لبحث المُستجدات في المنطقة".كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى "آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائيَّة، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها التطورات الإقليميَّة والدوليَّة ومفاوضات فيينا وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وهنأ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره الإيرانيّ أمير عبداللهيان بالعام الجديد الإيرانيّ، وحلول شهر رمضان المُبارك، وقدم عرضاً عن آخر المُستجدات ، مُشيراً إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف. مُستعرضاً التطورات في أوكرانيا، وفق البيان.



من جانبه، هنأ الوزير الإيراني "نظيره العراقيّ بحلول شهر رمضان المُبارك، وأكّد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسيّ لحل الأزمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في المنطقة".

واتفق الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة اللقاء في الأيام القريبة المقبلة".

