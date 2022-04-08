بالوثيقة.. الزاملي يطالب بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات.

وبحسب وثيقة صادرة عن الزاملي حصلت عليها الخليج 365، انه طالب بـ"اعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة الگمرگية والضرائب لمدة شهرين) وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع".



ووفق الوثيقة اشار الزاملي الى أن "بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس تأخير في انجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشى".