اخبار العالم / اخبار العراق

بالوثيقة.. الزاملي يطالب بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. الزاملي يطالب بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، بإعفاء كمركي وضريبي للمواد الغذائية والخضراوات.
 وبحسب وثيقة صادرة عن الزاملي حصلت عليها الخليج 365، انه طالب بـ"اعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة الگمرگية والضرائب لمدة شهرين) وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع".

ووفق الوثيقة اشار الزاملي الى أن "بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس تأخير في انجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشى".

 

ExtImage-6709084-790947328.jpg
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا