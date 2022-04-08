حددت السبب.. الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوياتها!َ

ووفق المنظمة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 12,6 بالمئة بين شباط وآذار "في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، إن "أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل. ويعتمد ثلث سكان العالم على القمح كمواد غذائية أساسية"، معلنا أنه "لدينا 30 مليون طن من الحبوب عالقة بسبب حرب في أوكرانيا. وهذه الكمية لا يمكن لها أن تغادر منطقة البحر الأسود".



وأضاف: "يمكن فقط تخيل تأثير ذلك على التكلفة وتوافر الطعام في جميع أنحاء العالم. هذه أزمة لم نشهدها من قبل".