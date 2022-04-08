والد دينا الشربيني يطلب منها الاعتزال..وهي تؤكد تلبيتها لطلبه

بغداد - ياسين صفوان - لا زالت تصريحات الممثلة المصرية دينا الشربيني متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي واخرها كان انتشار فيديو لها وهي تتلكم عن شعورها بالوحدة.



وأوضحت أن والدها طلب منها اعتزال التمثيل قبل فترة من الزمن وهي في القمة لكي يراها الناس بصورة إيجابية وأكدت أنها ستحقق له ما يريده لكن من دون ان تحدد الفترة الزمنية التي ستطبق فيها هذا القرار.

وتابعت مشيرة الى شعورها بالوحدة تشعر به عند عودتها إلى المنزل بعد العمل وقيمت سعادتها من 10 بـ 1/10 أي أنها غير سعيدة أبداً.



