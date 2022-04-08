طقس العراق.. الأنواء تتوقع جواً مغبراً ودرجات حرارة متفاوتة

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم غائماً جزئياً، ولا تغير بدرجات الحرارة، مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن".

وأشارت إلى أن "يوم غد السبت، وما بعد غد الأحد، سينخفض الغبار، لكنه سيعود يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بفعل حركة الرياح".