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انت الان تتابع خبر طقس العراق.. الأنواء تتوقع جواً مغبراً ودرجات حرارة متفاوتة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن الغبار سيبقى لغاية يوم الثلاثاء المقبل.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول، فإن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون اليوم غائماً جزئياً، ولا تغير بدرجات الحرارة، مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن".
وأشارت إلى أن "يوم غد السبت، وما بعد غد الأحد، سينخفض الغبار، لكنه سيعود يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بفعل حركة الرياح".