جوقة عزيزة يتصدّر التراند ونسرين طافش تعلّق!

تصدّر المسلسل التراند في محرّك البحث "غوغل" من حيث المتابعة، الصور والأخبار بين المسلسلات السورية.

وشاركت بطلة المسلسل الممثلة السورية نسرين طافش هذا النجاح مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة تعلن الخبر السار معلّقة عليها بالقول: "الحمدلله جوقة عزيزة ترند رقم 1 على غوغل".



النجاح الكبير الذي يحقّقه المسلسل لم يسلّمه من الانتقادات واعتباره غير مناسب للشهر الفضيل.

وهذه الانتقادات استدعت ردًّا من أحد أبطال العمل الممثل السوري وائل زيدان الذي كتب على حسابه عبر فيسبوك: "الحالة المستفزة من المتابعين للمسلسلات الرمضانية والتعليقات المسيئة الغريبة جدا وطريقة الانتقادات بطريقة سوقية".

وتابع: "من الآخر، برأيي يلي مو حابب لا يتابع بكل بساطة بدون تنمر وتعليقات سخيفة تعبر عن صاحبها.. الانتقاد مقبول ولكن بطريقة حضارية"، خاتما كلامه بالقول: "الخلاصة بحياتنا ما منصير".

وفي وقت سابق اعتبر كاتب العمل خلدون قتلان أن

"مسكينة تلك الأمة التي تعتقد أن العبادات موجودة فقط في رمضان، مسكينة تلك الأمة التي تثير غرائزها الشهوانية هز خصر امرأة".

وأوضح في منشور آخر أن العمل الذي لا يحدث الجدل لا يلاقي الاهتمام والمتابعة في هذا الزمن، معبراً عن ذلك بقوله: "عمل درامي لا يثير الجدل هو عمل لا يعول عليه".

وتدور أحداث المسلسل حول الراقصة "عزيزة خانم" التي كوّنت من خلال عملها في المرقص علاقات مع رجال الدولة وحكومة الإنتداب وأثرياء سوريا. وبالرغم من كل ذلك كانت تحمل داخلها حبّاً لبلدها وكرهاً للإنتداب... فكيف ستتطوّر الأحداث؟

المسلسل من بطولة نسرين طافش، سلوم حداد، أيمن رضا، وسام حنا، هبة نور، عدنان أبو الشامات وعدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين. ويعرض يوميًّا الساعة 8:30 مساءً على شاشة السومرية. ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته عبر الرابط التالي: